Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den çocuklara karne hediyesi
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LÖSEV'den çocuklara karne hediyesi

1 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)Adana Şubesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukları, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesine götürdü.

LÖSEV'den çocuklara karne hediyesi, System.String[]
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukları, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesine götürdü.

LÖSEV Adana Şubesi, karne alan kayıtlı hasta çocukları için Mersin'in Tarsus ilçesine gezi düzenlendi. Geziye anneleri ile beraber katılan çocuklar önce kahvaltıya götürüldü ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni ve şelaleyi gezdiler. Yeni yerler gören çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Tarsus, Adana, LÖSEV, Güncel
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