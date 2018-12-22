Lösev'den Eskişehir'de Yeni Yıl Eğlencesi

Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl kutlaması yapıldı.

Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl kutlaması yapıldı.



LÖSEV, Abacı Konak Otel'de düzenlediği yeni yıl kutlaması ile lösemi tedavisini tamamlayan çocuklara moral verdi. Etkinlikte çeşitli animasyon, müzik, dans gösterilerine katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek yeni yılı birlikte kutladı.



Çocuklara balon, şapka ve düdüklerin verildiği etkinlikte, LÖSEV gönüllüleri de masal kahramanları ve palyaço kostümleri giyerek eğlenceye ortak oldu.

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