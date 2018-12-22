Son Dakika Haberleri: Lösev'den Eskişehir'de Yeni Yıl Eğlencesi

Lösev'den Eskişehir'de Yeni Yıl Eğlencesi

7 saat önce

Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl kutlaması yapıldı.

Lösev'den Eskişehir'de Yeni Yıl Eğlencesi, System.String[]
Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl kutlaması yapıldı.

LÖSEV, Abacı Konak Otel'de düzenlediği yeni yıl kutlaması ile lösemi tedavisini tamamlayan çocuklara moral verdi. Etkinlikte çeşitli animasyon, müzik, dans gösterilerine katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek yeni yılı birlikte kutladı.

Çocuklara balon, şapka ve düdüklerin verildiği etkinlikte, LÖSEV gönüllüleri de masal kahramanları ve palyaço kostümleri giyerek eğlenceye ortak oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:39 Kaynak: AA

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