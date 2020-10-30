LÖSEV'den farkındalık çağrısı - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına çağrıda bulunarak herkesi #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yapmaya davet etti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık sağlamayı hedefleyen LÖSEV, haftaya yönelik açıklama yaptı. 90'lı yılların sonlarında lösemi Yeşilçam'da sonu acı ile biten filmlerin konusu amansız bir hastalık olduğunun o yıllarda en iyi ihtimalle 100 lösemi hastası çocuğun 80'inin kaybedildiği vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çocukların ölüm raporları 'lösemi' diye tutulsa da; o çocuklar kötü tedaviden, enfeksiyondan, açlıktan ve en acısı da umutsuzluktan ölüyordu. Bugün ekstra hijyen önlemleri sağlıklı ve yeterli beslenme ile yüksek moral sayesinde yüzde 92 başarıyla LÖSEV, lösemili çocuklara umut olmaya devam ederken bir kere daha altını çizmek ister ki; lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır. LÖSEV olarak mücadelelerinde ellerinden tuttuğumuz binlerce çocuğumuza sesleniyoruz ki asıl kahraman sizsiniz." LÖSEV yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi hafta boyu #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yaparak lösemiyle mücadelede farkındalık sağlamaya çağırdı.

"Elçimiz olabilirsiniz"

Sosyal medyada farkındalık dışında birey olarak lösemili çocuklara destek vermek isteyenlere de LÖSEV şu şekilde seslendi: "Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak okulunuzda, iş yerinizde, sosyal çevrenizde afişler asıp, Lösemili Çocukların Sesi yayınlarını dağıtabilirsiniz. LÖSEV İncileri projesine katılıp okulunuzda, LÖSEV Fayda Toplulukları'yla da üniversitenizde lösemi ve kanser başlıklarıyla etkinlikler düzenleyerek sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alabilirsiniz. Aynı bilinçle işyerinizde kurum elçimiz olup çalışma arkadaşlarınızı kansere karşı bilgilendirip LÖSEV'e destek olmalarına ön ayak olup, hayat verdiğimiz çocuklara yardım sağlayabilirsiniz." - İZMİR