LÖSEV'den gıda yardımı
2 saat önce
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser hastalarının ailelerine gıda yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:28 Kaynak: AA
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV
), lösemi ve kanser hastalarının ailelerine gıda yardımı yaptı. Hakkari
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda LÖSEV'e kayıtlı kanser hastaları ile ailelerine, hastalık sürecine ilişkin bilgilendirici seminer verildi.
Daha sonra, LÖSEV'e yapılan adak ve vekaletle kurban bağışlarından hazırlanan paketler ailelere dağıtıldı.
LÖSEV Aile Komitesi Üyesi ve Hakkari Temsilcisi Cumhur Ege
, her zaman lösemili ve kanser hastalarının yanında olduklarını ve yardımlarının devam edeceğini söyledi.
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