Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü
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LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

7 saat önce

LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü, System.String[]

LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti.


Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Atatürk Parkı'nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı. Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında 'Maskeme değil, gözlerime bak', 'Maskeni tak, farkındalık yarat' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.


Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu. - HATAY

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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