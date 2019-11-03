LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Atatürk Parkı'nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı. Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında 'Maskeme değil, gözlerime bak', 'Maskeni tak, farkındalık yarat' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

HATAY - LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti.

Hatay'da farkındalık yürüyüşü, motosiklet ve Vosvoslarla da farkındalık turu düzenlendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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