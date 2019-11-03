Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü
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LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

6 saat önce

LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü Hatay'da farkındalık yürüyüşü, motosiklet ve Vosvoslarla da farkındalık turu düzenlendiHATAY - LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

Hatay'da farkındalık yürüyüşü, motosiklet ve Vosvoslarla da farkındalık turu düzenlendi

HATAY - LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Atatürk Parkı'nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı. Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında 'Maskeme değil, gözlerime bak', 'Maskeni tak, farkındalık yarat' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu.

LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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