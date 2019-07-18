Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den kanser hastalarına yardım
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LÖSEV'den kanser hastalarına yardım

41 dakika önce

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), birime kayıtlı tüm hastalara yardım ulaştırıyor.

LÖSEV'den kanser hastalarına yardım, System.String[]
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), birime kayıtlı tüm hastalara yardım ulaştırıyor.
LÖSEV Samsun Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için kaliteli protein kaynağı ile beslenmenin önemli olduğu vurgulandı.
Protein kaynağı et ve et ürünlerinin bol tüketilmesinin tedavi süresince bağışıklık sistemini dinç tutacağı ve hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu anlatılan açıklamada, et ve et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastaların zorlu tedavi sürecini daha kolay atlattıkları belirtildi.
Bu kapsamda 8 bin 500 hasta ve ailesine kırmızı et yardımı yapıldığı, nisan ayından bu yana Türkiye genelinde 14 bin aileye et yardımı ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, Kurban Bayramı'na kadar ise 30 bin aileye ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.
Dağıtımlar kapsamında Samsun'daki LÖSEV aileleriyle buluşan ve ürünleri teslim eden görevliler, bundan sonrası için de desteklerle aileleri buluşturmaya devam etmeyi planlıyor.
Samsun, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:42 Kaynak: AA
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