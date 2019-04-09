Lösev'den Kazım Kurt'a Yaşam Sertifikası

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Eskişehir Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV
) yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Kurt
'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Koordinatör yardımcısı Hanife Yılmaz
, Ofis sorumlusu Meltem Namdar Durulgan ve Aktif iletişim sorumlusu Büşra Şan katıldı. LÖSEV Eskişehir yetkilileri Başkan Kurt'u 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Odunpazarı Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Lösemi hastalığının bulaşıcı olmayan, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan LÖSEV Eskişehir koordinatör yardımcısı Hanife Yılmaz, löseminin tedavisinde kan bağışının çok önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bazı hastalıkların tedavisinde kan ve kan ürünlerine sık ihtiyaç duyulur. Lösemi de bunlardan biri. Üç yıl süren zorlu tedavi boyunca bazı dönemlerde hemen hemen her gün eritrosit, plazma ve trombosit gibi kan ürünlerine ihtiyaç oluyor. Kan bağışçısı bulmak en az hastalıkla mücadele etmek kadar zor. Bu nedenle gönüllü donörlere ihtiyaç var. Halkımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi.
"Bağışlanan her kan, bir hayar demektir" Odunpazarı Belediyesi
'nin LÖSEV ve Lösemili çocuklar için üstüne düşen görevi yerine getireceğini dile getiren Başkan Kurt, lösemili çocuklar için gerekli olan kanın sadece gönüllü bağışçılardan temin edilebildiğine dikkat çekti. Başkan Kurt ayrıca, "Sivil toplum kuruluşları (STK
), dernekler ve vakıflar her zaman desteklenmeli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için önemli. Bağışlanan her kan bir can ve yeni bir hayat demektir" diyen Başkan Kurt, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
Ziyaret sonunda LÖSEV Eskişehir ailesi Başkan Kurt'a LÖSEV'e verdiği desteklerden dolayı LÖSEV Yaşam Sertifikası verdi. LÖSEV ailesi ayrıca Odunpazarı Belediyesi ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR