Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den kırmızı et yardımı
Son Dakika Güncel Haber

LÖSEV'den kırmızı et yardımı

36 dakika önce

Lösemi ve kanser hastalarının tedavi için faaliyetlerde bulunan LÖSEV, Kurban bayramı öncesinde Lüleburgaz'a gelerek kayıtlı hastalarına kırmızı et kolisi yardımında bulundu.

LÖSEV'den kırmızı et yardımı, System.String[]
Lösemi ve kanser hastalarının tedavi için faaliyetlerde bulunan LÖSEV, Kurban bayramı öncesinde Lüleburgaz'a gelerek kayıtlı hastalarına kırmızı et kolisi yardımında bulundu.

Lösemi ve kanser hastalarının tedavisi için ülke çapında yardım faaliyetleri gerçekleştiren LÖSEV, hastalığın tedavisinde önemli bir besin değeri olan protein değeri yüksek kaliteli kırmızı et dağıtımlarında bulunuyor. Nisan ayında 14 bin, Mayıs ayında 8 bin, Haziran sonunda ise 3 bin 500 aileye et yardımında bulunan LÖSEV, gerçekleştirdiği çalışmalara hız verdi. Kayıtlı hastalarına yardımlarını sürdüren LÖSEV'in son durağı Lüleburgaz oldu. LÖSEV Yetkilileri tarafından 18 Temmuz 2019 perşembe günü 11.00'da Lüleburgaz Öğretmenevi'nde 8 kilogramlık kırmızı et kolileri dağıtıldı. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi FaceApp'e FBI soruşturması istendi Son dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den kırmızı et yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]