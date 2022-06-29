LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir düğün salonu önünde et ürünlerinin olduğu kutuların dağıtıldığı belirtildi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Nevşehir 'de, vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

Nevşehir, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › LÖSEV'den Nevşehir'de lösemi hastaları ve ailelerine et dağıtımı - Son Dakika

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