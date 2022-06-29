LÖSEV'den Nevşehir'de lösemi hastaları ve ailelerine et dağıtımı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Nevşehir'de, vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.
LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir düğün salonu önünde et ürünlerinin olduğu kutuların dağıtıldığı belirtildi.
LÖSEV'in yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ette bulunan proteinin lösemi tedavilerinde hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Kurban bağışları hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı açıklamada, bağışların büyükşehirlerdeki LÖSEV irtibat ofisleri veya banka yoluyla yapılabileceği ifade edildi.
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