LÖSEV'den, lösemi hastaları ve ailelerine et dağıtımı

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) 81 ilde hayata geçirdiği "mutlu et" kampanyası kapsamında, Sivas'ta vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

LÖSEV, Türkiye genelinde lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban bağışları sayesinde "mutlu et" kampanyasını hayata geçirdi.

Vakıf, bu çerçevede yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Kampanya kapsamında Sivas Engelli Kültür Merkezi'ne gelen LÖSEV Kayseri Ofisi gönüllüleri, vakfa kayıtlı 50 hasta ve ailesine et ve et ürünlerinden oluşan kolileri teslim etti.

LÖSEV Kayseri Ofisi İdari İşleri Sorumlusu Nihat Karadeniz, vakfın artık sadece çocuklara değil, yetişkin tüm hastalara da yardım ulaştırdığını söyledi.

Karadeniz, kampanyanın vekaleten kurban bağışlarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Sosyal hizmet birimlerimize kayıt ailelerin durumları inceleniyor ve her aileye uygun yardım paketleri oluşturuyoruz. Bugün de Sivas'ta ailelerimize mutlu et paketlerini teslim ediyoruz." dedi.

Kırmızı etin lösemili hastalar için önemine dikkati çeken Karadeniz, "Bu hastaların tedavi sırasında vücut dirençleri önemli ölçüde düşüyor ve protein ağırlıklı ürünler tüketmeleri gerekiyor. Kırmızı et de bunların başında geliyor. LÖSEV olarak kurban döneminde vekaleten aldığımız kurban bağışları bu yüzden çok önemli." diye konuştu.