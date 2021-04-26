LÖSEV'den TTSO'ya ziyaret - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kurumsal İletişimler Koordinatör Yardımcısı Selma Tokay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Tokay ziyarette, LÖSEV'in çalışmaları ve ramazan ayında düzenlenen bağış kampanyasıyla ilgili Hacısalihoğlu'na bilgi verdi.

Tokay, "Ramazanda fitre ve zekat bağışlarıyla çocukların iyileşmesine katkı sağlamak isteyen her yardımseveri LÖSEV'e destek olmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu da LÖSEV'in önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, her yardımseverin destek olması gerektiğini vurguladı.