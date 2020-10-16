LÖSEV'e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu - Son Dakika

LÖSEV'e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu

16.10.2020 16:25
LÖSEV'e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu, System.String[]

Şırnak'ta bir kadına hakaret eden şahıs, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 2 bin lira bağışta bulununca hapis cezasından kurtuldu.

Şırnak'ta bir kadına hakaret eden şahıs, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 2 bin lira bağışta bulununca hapis cezasından kurtuldu.

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısında 24 Nisan 2020'de yaşanan olayda Z.T. isimli kadına servis aracında hakaret eden ve servisten indikten sonra da Z.T.'ye hakaret etmeye devam eden A.B. hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit, sesli, yazılı veya görüntülü hakaret suçları iddiası ile soruşturma başlatıldı. Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle soruşturma dosyası Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Soruşturma dosyası kapsamında uzlaştırma görüşmelerine başlanıldı. Yapılan uzlaştırma sonucunda şüpheli A.B., şikayetçi Z.T.'nin talebi üzerine LÖSEV'e 2 bin lira bağışlayarak hem 2 yıllık hapis cezasından kurtuldu hem de LÖSEV'e bağışta bulunularak toplumda uzlaşma kültürünün sağlanması ve yerleşmesi adına güzel bir örnek sergilenmiş oldu. - ŞIRNAK

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam LÖSEV'e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu - Son Dakika

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