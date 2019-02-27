Son Dakika Haberleri: Lösev'e Bağış Yapınca Şikayetçiyle Uzlaştı

Lösev'e Bağış Yapınca Şikayetçiyle Uzlaştı

9 dakika önce

Hatay'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi darbeden şüpheli, uzlaşma sonucu Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 250 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Lösev'e Bağış Yapınca Şikayetçiyle Uzlaştı, System.String[]
Hatay'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi darbeden şüpheli, uzlaşma sonucu Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 250 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Mehmet B. (28) yönetimindeki araç, 22 Nisan 2018'te merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde M.A.K'nın (17) babasının kullandığı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrası Mehmet B. ile M.A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.K. tarafından darbedildiğini öne süren Mehmet B. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca "basit yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Murat Ördek'in görüştüğü müşteki Mehmet B. şüphelinin LÖSEV'e 250 lira bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini belirtti.

M.A.K. de müştekinin talebini kabul edip LÖSEV'e 250 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Hatay, LÖSEV, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:21:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösev'e Bağış Yapınca Şikayetçiyle Uzlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]