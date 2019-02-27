Lösev'e Bağış Yapınca Şikayetçiyle Uzlaştı

Hatay'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi darbeden şüpheli, uzlaşma sonucu Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 250 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Hatay'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi darbeden şüpheli, uzlaşma sonucu Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 250 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.



Mehmet B. (28) yönetimindeki araç, 22 Nisan 2018'te merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde M.A.K'nın (17) babasının kullandığı araçla çarpıştı.



Çarpışma sonrası Mehmet B. ile M.A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.K. tarafından darbedildiğini öne süren Mehmet B. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca "basit yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.



Uzlaştırmacı Murat Ördek'in görüştüğü müşteki Mehmet B. şüphelinin LÖSEV'e 250 lira bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini belirtti.



M.A.K. de müştekinin talebini kabul edip LÖSEV'e 250 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

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