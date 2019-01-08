Son Dakika Haberleri: Lösev'e Bağış Yaptı, Ceza Almaktan Kurtuldu

Lösev'e Bağış Yaptı, Ceza Almaktan Kurtuldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde savcılığa şikayetçi olan bir mağdur, 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli ile LÖSEV'e 15 bin TL bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Lösev'e Bağış Yaptı, Ceza Almaktan Kurtuldu, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde savcılığa şikayetçi olan bir mağdur, 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli ile LÖSEV'e 15 bin TL bağış yapması karşılığında uzlaştı. Uzlaşmayla birlikte şüpheli, 3 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi'nde geçtiğimiz Mayıs ayında isimleri açıklanmayan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri yaralandı. Yaralı taraf, şikayetçi oldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.  Suçun şikayete bağlı suçlar kapsamında olması nedeniye savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.  Devreye giren Uzlaştırmacı Faruk Cömert, 2 taraf ile bir araya geldi.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAKTI

Mağdur şikayetçi, şüphelinin, LÖSEV'e 15 bin TL bağış yapması karşılığında uzlaşacağını bildirdi. Şüphelinin bu teklifi kabul etmesiyle taraflar uzlaştı. Bağışın ardından şüpheli, 3 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

BAŞSAVCI YILMAZ: TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞMASINA KATKI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, uzlaştırmada hedefin, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasındaki çekişmeyi, tarafsız bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmek olduğunu belirterek, şunları söyledi; "Başsavcılık olarak uzlaşma kapsamına giren soruşturma dosyasında taraflar uzlaştırılarak hem mahkemenin iş yükü azaltıldı hem taraflar vicdanen rahat edecekleri bir edim üzerinde uzlaşıp anlaştı hem de topluma örnek bir faaliyetin gerçekleştirilmesiyle, toplumsal bilinç oluşmasına katkıda bulunuldu. Bu dosyada yaşanan uzlaşmayla uzlaştırmanın amacına ulaşılmıştır. Uzlaştırma büromuzu, uzlaştırmacımızı ve tarafları tebrik ediyorum."

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Antalya, Manavgat, LÖSEV, Güncel
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