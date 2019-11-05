Son Dakika Haberleri: LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği
Son Dakika Güncel LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği

LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Öğrenci Merkezi Fuaye alanında bir etkinlik düzenledi.

LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği, System.String[]

Anadolu Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Öğrenci Merkezi Fuaye alanında bir etkinlik düzenledi.


Lösemi hastası çocuklara moral vermek için organize edilen etkinlikte, öğrenciler ve çocuklar birlikte resim yapıp, şarkılar eşliğinde dans etti. Süper kahraman kostümleri ve palyaço makyajlarıyla çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan LÖSEV Fayda Kulübüne, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bir diğer kulüp olan Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü de destek verdi.


Burak Tosun: "Amacımız yanlarında olduğumuzu hissettirmek"


Farkındalık sağlamak için kulüp kurmaya karar verdiklerini ifade eden LÖSEV Fayda Kulübü Başkanı Burak Tosun, düzenledikleri etkinlik hakkında şunları söyledi:


"Bu etkinliği 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımıza moral olmak ve onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bunun için buradayız. Çocuklarımıza moral vermek için eğlenceli şeyler yapıyoruz. Ayrıca farkındalık oluşturmak için kurulduk. İnsanlarda bir bilinç uyandırmak için bu kulübü kurduk. Türkiye'de bilinç uyandırılması ve farkındalık oluşması gereken konuların olduğunu düşünüyoruz ve bunun için buradayız." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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