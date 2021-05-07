"Lösev ile şimdi ben de hayatımı diğer kardeşlerime adadım" - Son Dakika

İzmir 'de yaşayan ve henüz 5 yaşındayken lösemi yani kan kanseri hastalığına yakalanan ve 3 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Murat Kılınç (21), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) sayesinde hayata daha umutlu bakıyor.

Üniversite eğitimine devam ederken yarı zamanlı LÖSEV'in ofisinde çalışan Kılınç, lösemi ile yeni tanışan çocuklarla iletişime geçerek onlara hastalığı yenmesi için umut oluyor.

Adana'da dünyaya gelen ve 5 yaşındayken lösemi hastalığına yakalanan 21 yaşındaki Murat Kılınç, pes etmedi ve kanseri yendi. 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından 'ikinci ailem' dediği LÖSEV ile bağlarını hiç koparmayan Kılınç, vakıfta çalışarak hasta çocuklara moral aşılıyor.

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olduğunu anlatan Murat Kılınç, dışarda arkadaşlarıyla top oynarken yaşadığı halsizlik ve vücudunda oluşan morluklar üzerine ailesinin şüphelendiğini söyleyerek hastaneye başvurduklarını belirtti. Bir dizi tetkikin ardından lösemi teşhisi konulan Murat Kılınç, "Hem maddi hem manevi zorluklar yaşadık. LÖSEV bizi buldu. 16 yıldır hala bana destek veriyorlar. Küçücük yaşımda hastanede tanıştıklarımla arkadaşlık kurmaya başladım. İlkokula gidemedim. Tedavim bittikten sonra eğitime başladım. Okula geç gittim çünkü vücudum mikroba açıktı. Tedavim 3 yıl sürdü. Daha sonra ayda bir ya da 2-3 ayda bir kontrollere başladım. 3 sene önce gelmeme gerek olmadığını söylediler" dedi.

'MASKE TAKTIĞIMDA ÇOCUKLAR BANA FARKLI YAKLAŞIYORDU'

Kanser olduğunu çok geç öğrendiğini ailesinin bunu ondan sakladığını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Ailem hastalığımı benden saklamıştı. Üzülmemi istemediler. Beni avuttular. Çünkü daha 5 yaşında kanserin ne olduğunu bilmiyordum. Yaşıtlarımdan farklı olarak maske takmam gerekiyordu. Arkadaşlarımdan da uzaklaşmıştım. Okula başlayınca maske takmaya devam ettim. Şu an dünyadaki herkes maske takıyor. O zaman ben maske taktığımda çocuklar bana farklı yaklaşıyor, benimle oynamak istemiyorlardı. Çünkü onlar da maskenin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Benim için zor bir dönemdi. LÖSEV'in ortaokulunda eğitim gördüm. Oradaki herkes lösemiyi atlattığı için hepsi maske takıyordu ve kimse kimseye yabancılık yapmıyordu. Herkes birbiriyle oynayıp iletişim kuruyordu. Okulumuzun en güzel yanı buydu. Ekstra ikinci dil eğitimleri alıyorduk. Özel hocalarımız geliyordu. Spor yapıyorduk. Vaktimiz eğlenceli geçiyordu."

"LÖSEV VE BAĞIŞÇILARIN HAKLARINI ÖDEMEK İÇİN ŞİMDİ KARDEŞLERİME YARDIMA KOŞUYORUM"

Liseden mezun olduktan sonra Bodrum'da sezonluk çalışmaya başlayan Murat Kılınç, iş hayatını öğrendiğini ve LÖSEV'in Seferihisar'daki mandalina çiftliğine gittiğini dile getirdi. Burslarla üniversiteye hazırlanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü'nde okumaya başlayan Kılınç, mandalina zamanında bahçeye gittiğini belirterek şöyle devam etti:

"LÖSEV benim ikinci ailem. Ailemin yanından ayrılıp LÖSEV'in içine girdim. Bana abla- ağabey gibi yaklaştılar. Bana eğitimler verdiler. Hem LÖSEV çalışanlarının hem de LÖSEV'e bağış yapan hayırseverlerin haklarını ödeyemem. Kanserle mücadele eden herkes için ben de çalışmak istiyorum. LÖSEV bana bana umut oldu. Her yıl bana yeni bir kapı açıyorlar. Hepsine teşekkür ederim."

"HASTA ÇOCUKLARLA GÜÇLÜ BİR BAĞIM VAR"

Kanserle mücadele eden çocuklarla aynı süreçlerden geçtiğini ifade eden Murat Kılınç, "Hastalıkla yeni tanışan çocuklarla güçlü bir bağım var. Onları anlayan en iyi kişiler bizleriz. Onlara umut olmak adına biz buradayız. Bizler iyileştik. Biz yendik, onlar da yensin diye buradayız. Ben de onların geçtiği süreçlerden geçtim. LÖSEV sayesinde kanseri yendik. Onların da kurtulacağından eminim. Onların da umudu yüksek olsun" dedi.

- İzmir