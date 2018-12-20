Lösev İlgilileri Ardahan'da Ziyarette Bulundu
3 saat önce
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, Ardahan'da bazı ziyaretlerde bulundular.
Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV
) yetkilileri, Ardahan
'da bazı ziyaretlerde bulundular.
LÖSEV Doğu Anadolu Sosyal Hizmetler Sorumlusu Burcu Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan Valiliği
başta olmak üzere, kentte ilgili bazı kurumları ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyaretleri, zorlu mücadelede hastaların yanında olduklarını göstermek amacıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Erdoğdu, "Ayrıca Ardahan'daki hastalarımızı evlerinde ziyaret ettik. Hastaneye giderek Ardahan'da kanser tanısı alan hastalara ulaşmaya çalıştık. Ardahan genelinde 11 hastamız var. Onlara nakdi ve ayni yardımlarımızı iletiyoruz. Amacımız diğer hastalara da ulaşmak ve bu zorlu mücadelede hastalarımızın yanında olmak." dedi.
Edoğdu, LÖSEV olarak her yaştan ve her tanıdaki hastalara maddi, ayni ve manevi desteklerini azimle sunmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:42 Kaynak: AA
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