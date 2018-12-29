Son Dakika Haberleri: Lösev'in "2019'a Merhaba" Etkinliği

Lösev'in "2019'a Merhaba" Etkinliği

17 dakika önce

Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl dolayısıyla "2019'a merhaba" etkinliği düzenlendi.

Lösev'in
Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl dolayısıyla "2019'a merhaba" etkinliği düzenlendi.

LÖSEV'in Abacı Konak Otel'de düzenlediği yeni yıl kutlamasına kanseri atlatmış ya da tedavisi süren yetişkinler katıldı.

Etkinlikte eğlenen LÖSEV üyeleri, moral depoladı.

LÖSEV Eskişehir Sorumlusu Meltem Durulgan, yaptığı açıklamada, vakfın kanserli çocukların yanı sıra yetişkinlere destek olmak için elinden geleni yaptığı belirterek, 2019 yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:24 Kaynak: AA

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