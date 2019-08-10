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LÖSEV'in en küçük gönüllüsü

38 dakika önce

Kayseri'de yaşayan 10 yaşındaki Sevim Nur Kumral, LÖSEV'in etkinliklerinde gönüllü olarak çalışarak, lösemi hastalarının tedavisini kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.

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Kayseri'de yaşayan 10 yaşındaki Sevim Nur Kumral, LÖSEV'in etkinliklerinde gönüllü olarak çalışarak, lösemi hastalarının tedavisini kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.

Kayseri'de yaşayan 10 yaşındaki Sevim Nur Kumral, bir yakınıyla beraber LÖSEV'in etkinliklerine katıldı. LÖSEV Kayseri ekibiyle tanıştıktan sonra etkinliklere katılmak isteyen Kumral, lösemili hastaların iyileşmesi için gönüllü olarak broşür dağıtıp, vatandaşların bilinçlenmesini sağlıyor.

Gönüllü olarak çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Sevim Nur Kumral, "Bu broşürleri dağıtırken insanlardan daha fazla yardım etmelerini istiyorum. 'Lösemili çocuklara yardım etmek ister misin, lütfen bu broşürleri okuyun' diyerek onları uyarıyorum. Bu işi yaparken çok mutlu oluyorum. Yaz tatilinde arkadaşlarıma yardımcı oluyorum ve en çok onların iyileşmesini istiyorum" dedi. - KAYSERİ
Kayseri, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
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