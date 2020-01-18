LÖSEV'in İyilik Çarşısı açıldı - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin alışveriş keyfini yaşayabilmeleri için oluşturulan "İyilik Çarşısı", Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde açıldı.

LÖSEV, 2020 yılını "yardımlar yılı" ilan ederken, bu kapsamda "İyilik Zinciri"nin halkası olarak tanımladığı İyilik Çarşısı'nın ilkinin açılışını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Birçok firmanın da destek vererek ürün gönderdiği çarşıda, LÖSEV üyesi ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen LÖSEV paralarıyla alışveriş yaptı. Aileler alışveriş yaparken, çocuklar oyun alanının yanı sıra palyaçolarla ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen animasyoncuların gösterileriyle keyifli vakit geçirdi.

Çarşıdaki stantlarda giyimden gıdaya, oyuncaktan kırtasiye malzemesine, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok ürün yer aldı. İki gün sürecek etkinlikte 500 aile dilediği ürünleri zevklerine göre seçerek alabilecek. Satın alınan ürünler taleple ailelerin adreslerine LÖSEV gönüllülerince teslim ediliyor. Ailelere alışverişlerinde 200 LÖSEV gönüllüsünün destek vereceği, ayrıca katılımcılara o¨zel c¸ekilis¸lerle tatil, beyaz es¸ya ve teknoloji u¨ru¨nleri hediye edileceği öğrenildi.

Lo¨semili c¸ocuk ve yetis¸kin kanser hastalarından olus¸an 40 bini as¸kın aileye ulas¸mayı hedefleyen LO¨SEV'in "İyilik Çarşısı"nı yıl içinde İstanbul dışında 9 büyükşehirde daha hizmete açacağı kaydedildi.

İyilik zincirine katılmaya davet

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, lösemi ve kanser hastalıklarının tedavisinin son derece pahalı olduğuna dikkati çekti.

Maddi sıkıntıların tedavilerin yarım kalmasına neden olduğuna işaret eden Ezer, ailelerin bir yandan hastalıkla uğraşırken diğer yandan evlerindeki ihtiyaçlarını giderme noktasında çaresiz kalabildiklerini belirtti.

Beslenme ve hijyen durumunun hastalığın tedavi başarısını olumsuz etkilediğini ifade eden Ezer, şöyle konuştu:

"Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın. İnsanların o parasızlık yüzünden neleri feda ettiğinin farkındayız. LÖSEV'i zaten bunun için kurduk. Tedavi başarısı LÖSEV sayesinde yüzde 92'lere çıktı. Bu çok önemli ama bana söylenen bir söz vardı yıllar önce, 'hocam çocuğumu tedavi ettiniz ama geride bir enkaz kaldı, bütün aile yok oldu, tükendik'. Şimdi bu iş çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. İnsanların zorlukla, borç alarak ya da alamayarak, kış günü sobasını yakamayarak evinde tedavi olmasının hiçbir anlamı yok. İstediğiniz en iyi tedavilere, ilaçlara milyonlar verin. Bu hastalıkta biliyoruz ki ilaçlar kadar moral de çok önemli. Biz burada diyoruz ki, 'siz yalnız değilsiniz, arkanızda LÖSEV var, Türk halkı var." Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz."

Türkiye'deki bütün kuruluşların ve şirketlerin gerek ürünleri gerekse personelleri ya da maddi katkılarla yanlarında olmasını isteyen Ezer, 'Bu iyilikler zincirine yerli-yabancı tüm kuruluşların halka olarak katılmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ezer, İyilik Çarşısını zaman içerisinde Türkiye'nin tüm kentlerinde ve ilçelerinde açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.