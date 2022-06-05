LÖSEV'in "İyilik Tırı" Kayseri'de - Son Dakika
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LÖSEV'in "İyilik Tırı" Kayseri'de

05.06.2022 16:27

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Kayseri'ye geldi.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Kayseri'ye geldi.

Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi'ne gelen "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı.

İyilik Tırı ekipleri, ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yaparken çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Palyaço kıyafetleri giyen bazı ekip üyeleri, çocuklarla oyun oynayıp şarkılar söyledi.

LÖSEV Kayseri Ofisi Sosyal Hizmetler Yönetmeni Sema Kaya, İyilik Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak her şehre yardım ulaştırdığını söyledi.

Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına yardım edip, yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bize kayıtlı ailelere kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı iletiyoruz. Ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Kayseri'ye geldi. Daha önce de farklı şehirlerdeydi, bundan sonra da farklı şehirlerde olacak. Tırımız, Anadolu'yu gezerek bize kayıtlı kanser hastalarına yardımlarını iletiyor. Anadolu'nun her yerine gidiyoruz."

LÖSEV'in İyilik Tırı Kayseri'de
LÖSEV'in İyilik Tırı Kayseri'de
LÖSEV'in İyilik Tırı Kayseri'de
LÖSEV'in İyilik Tırı Kayseri'de

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Kaynak: AA

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