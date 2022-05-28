LÖSEV'in "İyilik Tırı" Niğde'de yardım dağıttı - Son Dakika
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LÖSEV'in "İyilik Tırı" Niğde'de yardım dağıttı

28.05.2022 11:59
LÖSEV'in "İyilik Tırı" Niğde'de yardım dağıttı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) "İyilik Tırı", Niğde'de lösemili çocuklara ve ailelerine giyim, gıda, kırtasiye, hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) "İyilik Tırı", Niğde'de lösemili çocuklara ve ailelerine giyim, gıda, kırtasiye, hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırda, giyim, gıda, kırtasiye, hijyen malzemesi, oyuncak gibi yardım malzemeleri kanser hastası çocuklara ve ailelerine dağıtıldı.

İyilik Tırı'nın 81 ili dolaştığını belirten LÖSEV Kayseri Sosyal Hizmetler Sorumlusu Sema Kaya, lösemili çocuklara ve ailelerine yardım dağıtıldığını söyledi.

Niğde'de LÖSEV'e kayıtlı 30 kanser hastası ailesine yardımda bulunduklarını belirten Kaya, "Tırımızda temizlik malzemesi, kıyafet, kuru gıda, hiyjen malzemesine kadar her şeyimiz mevcut. Ailelerimiz ihtiyaç duydukları malzemeleri kendileri seçerek alıyor. LÖSEV olarak hemen her yıl gelmekteyiz. Bugün öğlene kadar buradayız, öğleden sonra Nevşehir'e geçerek oradaki ailelerimizle buluşacağız. Yarın Adana'dayız ve yaz boyu 81 ili dolaşacağız." dedi.

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Kaynak: AA

İyilik, Kanser, Niğde, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Niğde'de yardım dağıttı - Son Dakika


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