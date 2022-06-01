LÖSEV'in "İyilik Tırı" Samsun'da - Son Dakika
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LÖSEV'in "İyilik Tırı" Samsun'da

01.06.2022 14:20
LÖSEV'in "İyilik Tırı" Samsun'da

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi.

"Anadolu'ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştıran tır, Adana'dan sonra Samsunlu ailelerle buluştu.

Tırın yerleştirildiği Panorama Dijital Gösterim Merkezi önünde ihtiyaç sahibi lösemili ailelere yardımlar ulaştırıldı.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Muzaffer Gündüz, AA muhabire, salgın sonrası iki yılın aranın ardından yeniden ailelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gündüz, çalışmanın Kurban Bayramı'na kadar süreceğini kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğini dile getirerek, "Samsun'da bugün 200 ailemiz yardım aldı. Gelen ailelerimize kuponlar veriyoruz. Ayakkabı, giyim, temizlik malzemesi, kırtasiye, oyuncak, gıda ile et alıyorlar." dedi.

Program kapsamında sosyal etkinlikler de düzenlediklerini ifade ederek Gündüz, çocukların eğlenirken ailelerin de verdikleri ikramlar eşliğinde etkinliklerle güzel zaman geçirdiğini belirtti.

Yardım tırının yarın da Amasya'daki ailelerle buluşacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

İyilik, Samsun, Adana, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Samsun'da - Son Dakika


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