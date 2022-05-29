LÖSEV'İN 'İYİLİKLER TIR'I' ADANA'DA

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) 'İyilikler TIR'ı, kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Adana'ya geldi.

Yıl boyunca hastalarına pek çok yardım ulaştıran LÖSEV, 'Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı' Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırıyor. Proje kapsamında yardım malzemelerinin yer aldığı 'İyilikler TIR'ı Adana'ya ulaştı. Uğur Mumcu Meydanı'na getirilen İyilikler TIR'da yer alan gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi gibi yüzlerce yardım malzemesi, LÖSEV'e kayıtlı ailelere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtıldı.

Kentte LÖSEV'e kayıtlı 150 ailenin yardımlardan faydalandığını belirten LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, "Yaklaşık 24 yıldır kayıtlı ailelerimize yardım yapıyoruz. Bizler LÖSEV olarak sadece lösemili çocuklar için değil, yetişkin kanser hastalarımıza da yardımlarımızı yapıyoruz. Bugün de kayıtlı vatandaşlarımızı keyiflendirmek, yaralarına bir nebzede olsa merhem olabilmek bizi mutlu ediyor. Tüm bağışçılarımıza ve LÖSEV gönüllülerine teşekkür ederiz" dedi. (DHA)