LÖSEV Kayseri Şubesi, hastalara kırmızı et dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel LÖSEV Kayseri Şubesi, hastalara kırmızı et dağıttı - Son Dakika

LÖSEV Kayseri Şubesi, hastalara kırmızı et dağıttı

7 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesince kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

LÖSEV Kayseri Şubesi, hastalara kırmızı et dağıttı, System.String[]

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesince kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

LÖSEV'in Kayseri'deki şube binası önünde bir araya gelen ailelere, kırmızı et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV Kayseri Şubesi Sosyal Hizmet Sorumlusu Sema Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı etin lösemi hastaları için öneminin büyük olduğunu söyledi.

Kemoterapi sürecinde olan hastaların kan değerlerinin 0'a düştüğünü anlatan Kaya, "Protein bakımından zengin olan et bu değeri yükseltiyor. Kurban Bayramı döneminde aldığımız bağışları 12 ay boyunca ailelerimize iletiyoruz. Sivas, Niğde ve Nevşehir'de de et dağıtımı yaptık. Bugün de Kayseri'de 100'ü aşkın aileye kırmızı et dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kayseri, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:44:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LÖSEV Kayseri Şubesi, hastalara kırmızı et dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]