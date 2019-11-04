LÖSEV'li çocuklardan DHA'ya farkındalık ziyareti

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı ( LÖSEV ), '2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle Demirören Haber Ajansı Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Löseminin bulaşıcı olmadığını belirten LÖSEV'li çocuklar, taktıkları maskenin kendilerini koruduğunu söyledi.

Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve bu hastalığı yenen çocuklardan oluşan grup, bugün DHA Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile görüştü. Atav, lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarla birlikte maske taktı.

'MASKE ETRAFIMIZDAKİLERİ DEĞİL, BİZİ KORUYOR'

Aynı zamanda LÖSEV Koleji'nde öğrenim gören çocuklardan 3'üncü sınıf öğrencisi Beray Demir, "Tedavim biteli 1 ay oldu. Güçlü olsunlar, kendilerini asla bırakmasınlar, insanların dediklerini önemsemesinler, yani onların düşüncelerini takmasınlar, böyle daha iyi kurtulabilirler" dedi. Demir, maskeyi hastalıktan korunmak için taktıklarının altını çizerek, "Bu maske insanları değil, bizi koruyor. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir, bunu bilmelerini istiyorum. Lösemiden korkmalarına gerek yok, mesela ben maske takıyorum ya, 'Bu kişiden hastalık bulaşabilir, ondan uzak durmalıyız' gibi düşünmemeleri lazım" diye konuştu. Anaokuluna giden 5 yaşındaki Kaan Örgün ise, "Anaokulunda etkinlik yapıyoruz. Dans ediyoruz, resim yapıyoruz. LÖSEV'de doktorlar var, onlar bizi iyileştiriyor" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Derin Atik de, maske takan çocuklara karşı daha duyarlı olunmasını isteyerek, "İnsanların maske takan insanlara bakış açıları, psikolojileri çok etkiliyor. Karşındaki insan maske takmıyor, ama sen takıyorsun, o sana garip garip bakıyor, onlar etkiliyor bazen. İnsanların LÖSEV, lösemi ve maske hakkında daha bilinçlendirilmesini isterdim" diye konuştu.

'LÖSEMİ BULAŞICI DEĞİL'

5'inci sınıf öğrencisi Berra Ekin de lösemi ile 3 yıl mücadele ettikten sonra iyileştiğini ifade ederek, "Her maske takan kişi hasta değil ve lösemi de bulaşıcı değil, insanların bunu bilmesi güzel olur" dedi. Lösemiyi yendikten sonra hasta olan çocuklara yardım etmek için LÖSEV'de çalışmaya başlayan 20 yaşındaki Nazlı Melek Kıbrıs da, "Biz düzenli olarak 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz zaten, fakat bilinçli bir şekilde kutlanmıyor. Birçok kişi bilmiyor löseminin ne olduğunu. 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' sloganıyla bir farkındalık yaratalım dedik. Hasta olan kardeşlerimizden mikrop bulaşmaz, bunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İyileştikten sonra vakıfta çalışan gençlerden Aykut Uluçam ise, "Bana yapılanı karşılıksız bırakmamak için başka hasta kardeşlerime, büyüklerime umut ışığı olmak için LÖSEV ile beraber onların ziyaretine gidiyorum. O zamanları yaşamış görmüş insanlar olarak bizim de bir katkımız olsun istiyorum. Annelerin o gözündeki o umut ışığını bize manevi bir huzur veriyor. Moral bence çok büyük bir etken. Maskeyle dışarı çıktığınızda insanların tuhaf tepkileriyle karşılaşabiliyoruz, bunun yaşanmaması için bilinçlenmemiz gerekiyor" mesajını verdi.

- Ankara