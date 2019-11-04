LÖSEV'li çocuklardan DHA'ya farkındalık ziyareti

8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle Demirören Haber Ajansı Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Löseminin bulaşıcı olmadığını belirten LÖSEV'li çocuklar, taktıkları maskenin kendilerini koruduğunu söyledi.

Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve bu hastalığı yenen çocuklardan oluşan grup, bugün DHA Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile görüştü. Atav, lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarla birlikte maske taktı.

'MASKE ETRAFIMIZDAKİLERİ DEĞİL, BİZİ KORUYOR'

Aynı zamanda LÖSEV Koleji'nde öğrenim gören çocuklardan 3'üncü sınıf öğrencisi Beray Demir, "Tedavim biteli 1 ay oldu. Güçlü olsunlar, kendilerini asla bırakmasınlar, insanların dediklerini önemsemesinler, yani onların düşüncelerini takmasınlar, böyle daha iyi kurtulabilirler" dedi. Demir, maskeyi hastalıktan korunmak için taktıklarının altını çizerek, "Bu maske insanları değil, bizi koruyor. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir, bunu bilmelerini istiyorum. Lösemiden korkmalarına gerek yok, mesela ben maske takıyorum ya, 'Bu kişiden hastalık bulaşabilir, ondan uzak durmalıyız' gibi düşünmemeleri lazım" diye konuştu. Anaokuluna giden 5 yaşındaki Kaan Örgün ise, "Anaokulunda etkinlik yapıyoruz. Dans ediyoruz, resim yapıyoruz. LÖSEV'de doktorlar var, onlar bizi iyileştiriyor" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Derin Atik de, maske takan çocuklara karşı daha duyarlı olunmasını isteyerek, "İnsanların maske takan insanlara bakış açıları, psikolojileri çok etkiliyor. Karşındaki insan maske takmıyor, ama sen takıyorsun, o sana garip garip bakıyor, onlar etkiliyor bazen. İnsanların LÖSEV, lösemi ve maske hakkında daha bilinçlendirilmesini isterdim" diye konuştu.

'LÖSEMİ BULAŞICI DEĞİL'