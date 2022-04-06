LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak - Son Dakika
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LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak

06.04.2022 18:11
LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllü ve bağışçılarının destekleriyle hazırladığı Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştıracağını duyurdu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllü ve bağışçılarının destekleriyle hazırladığı Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştıracağını duyurdu. LÖSEV, yardım kolilerini Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi lösemili çocuk ve ailelere gönderecek.

"Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir" düşüncesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere destek verilmesi amaçlanıyor.

HERKESİ DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER Ramazan gıda kolileri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ramazanda bütün Ailelerimizin sofralarını donatmak istiyoruz. Kolilerimizde lösemi ve kanserle mücadele eden bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyoruz. İçerisinde, salçadan kuru gıdaya, temizlik malzemelerinden giyime kadar bu dönemde ihtiyaçları olabilecek her yardımı iletiyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın arttığı Ramazan Ayında da ailelerimizin yanındayız ve herkesi böylesine anlamlı bir zamanda ailelerimize destek olmaya, bir çocuğun elinden tutmaya davet ediyoruz" dedi.

FARKLI İLLERDEN BÜYÜK KOLİ BULUŞMASI İÇİN GELDİLER

LÖSEV'in koli koli mutluluk buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, kanser hastalarına gidecek paketleri iyileşmiş gençler ve aileleri ile hazırladı. Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazanın ilk gününde 2500 koli el birliğiyle ailelere ulaştırılmak adına yola çıktı. LÖSEV, Türkiye genelinde 5 milyondan fazla gönüllüsü ile farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Bağış çağrısında bulunan LÖSEV'den yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca ailelerimize ilettiğimiz kolilerimizde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV 'e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere "Ben de bir paket almak istiyorum" diyorsanız aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

"Acil Yardım Paketi,

"Orta Aile Paketi,

"Büyük Aile Paketi,

"Mutlu Aile Paketi,

"Çok Sevinçli ve Zengin Büyük Aile Paketi."

Açıklamanın devamında, "Sizler de mübarek Ramazan ayında Türkiye'deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406'ya BAGIS ya da 1998'e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye https://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html linkinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz" denildi.


LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak
LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak
LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak
LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak
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Türkiye, Ramazan, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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