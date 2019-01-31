Lösev Samsun Şubesi Karadeniz'in Merkezi Olacak

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli, yeni açılan Samsun şubelerinin vakfın Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmaları için merkez olacağını belirtti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli, yeni açılan Samsun şubelerinin vakfın Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmaları için merkez olacağını belirtti.



İzmirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LÖSEV Samsun Şubesinin ülke genelindeki 10'uncu irtibat bürosu olarak çalışmalara başladığını söyledi.



LÖSEV olarak kuruldukları 1998 yılından bu yana lösemili çocuklar ve ailelerinin yanında olduklarına işaret eden İzmirli, vakıf olarak ayni ve nakdi yardımların yanında kırmızı et ve kıyafet dağıtımı gibi farklı yardımları da ailelere ulaştırdıklarını dile getirdi.



Yeni açılan Samsun şubesinin Karadeniz Bölgesi'ndeki hastalara ulaşmak için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İzmirli, "LÖSEV artık Samsun'da. Buradan kanser hastalarına ulaşmayı, aynı zamanda bu bölgede bir merkez olmayı hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızı gönüllülük ve bağışlarla yapıyoruz. Dolayısıyla gönüllüler ve bağışçıları ofisimize bekliyoruz." dedi.



Samsun'da düzenli olarak 340 kanser hastasına yardımda bulunduklarına dikkati çeken İzmirli, Samsun şubesinin açılmasıyla hem şehirde hem de bölgede daha çok hastaya ulaşabileceklerini kaydetti.



"LÖSEV sokaklarda gezerek bağış toplamaz"



İzmirli, son zamanlarda sayıları artan ve LÖSEV'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı da uyarılarda bulunarak, "LÖSEV asla sokaklarda dolaşarak ya da bir şeyler satarak para toplamıyor. Vakıf olarak bağışlarımızı kurumsal olarak kabul ediyoruz. Bu anlamda bütün vatandaşlarımızı dolandırıcılara karşı uyarıyoruz." ifadesini kullandı.



İzmirli, LÖSEV'in artık yalnızca lösemi hastalarına değil, çocuk ya da yetişkin diğer kanser hastalarına da yardım etmeye başladığını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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