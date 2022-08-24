LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı - Son Dakika
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LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı

24.08.2022 14:36
LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı

LÖSEV tarafından Kayseri'de kanser ile mücadele eden ailelere et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV tarafından Kayseri'de kanser ile mücadele eden ailelere et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, LÖSEV, Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor.

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından olan protein, lösemi tedavilerinde hayati önem taşıyor.

Bu kapsamda Erciyesevler Kapalı Semt Pazarı'nda, LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtıldı.

Aileler, kurban bağışında bulunanlara teşekkür ederken LÖSEV'in hem Kovid-19 salgını boyunca hem de ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı - Son Dakika
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