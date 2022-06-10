LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti

10.06.2022 18:02

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ve gönüllüleri, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ve gönüllüleri, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer ile farklı illerden Ankara'ya gelen lösemili çocuk, aileleri ve gönüllülerden oluşan binlerce kişi Anıtkabir'in tören alanında bir araya geldi.

Atatürk'ün mozolesine gelen Ezer ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Ezer, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Sevgili Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkarak düzenlediğimiz 21'inci Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftamızda sizi ziyarete gelmenin gururunu yaşıyorum. Atam, sen çok zor koşullarda Kurtuluş Savaşımızı yaparak düşmanları nasıl yenip denize döktüysen biz de Lösemi canavarı ile savaşarak yeneceğiz ve yakında zaferimizi ilan edeceğiz. Kurduğun ülkede, açtığın yolda senin izinden kararlılıkla yürüyoruz. Bugüne kadar lösemili çocuklarımıza çıkarılan engeller ve ödetilen bedeller karşısında yılmadık, yorulmadık. Bundan sonra senin bıraktığın bayrağı devir alarak 'Nerede kalmıştık' diyeceğiz. Seni şükranla anıyor ve hasretle özlüyoruz."

Daha sonra vakıf üyeleri, tören alanında büyük boy Türk bayrağı açarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini taşıdı.

LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti
LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti
LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti
LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti
LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YORUMLAR
500
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti Tüsiad Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti Tüsiad Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:37:03. #1.11#
SON DAKİKA: LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement