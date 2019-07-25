Son Dakika Haberleri: LÖSEV, vekaleten kurban bağışı bekliyor
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LÖSEV, vekaleten kurban bağışı bekliyor

23 dakika önce

LÖSEV, hayırsever vatandaşları vekaleten kurban bağışı ve bayram bağışları ile hayat kurtarmaya davet ediyor.

LÖSEV, vekaleten kurban bağışı bekliyor, System.String[]
LÖSEV, hayırsever vatandaşları vekaleten kurban bağışı ve bayram bağışları ile hayat kurtarmaya davet ediyor.

Artık anne karnındaki bebeklerin dahi lösemi teşhisi konulduğu günümüzde Türkiye'nin alanındaki en saygın sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV, artan hastalığın tedavisi yanında hastalarına sosyal ve ekonomik destek de sağlıyor.

Vekaleten kurban kesimi yapmayan bağışçıları da LÖSEV Kurban Bayramı Bağışına davet ediyor. Bayram bağışları sayesinde de çocukların ücretsiz tedavi giderleri, eğitim ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılanıyor.

Bu sene LÖSEV tarafından vekaleten kurban bağışı bedeli bin 40 TL olarak belirlendi. LÖSEV'e bağışları tüm banka şubelerinden "LÖSEV" diyerek, bankaların bağış ekranlarından, 9 il de bulunan LÖSEV Ofislerinden, 'losev.org.tr' internet adresinden yapabilecek. - ADANA
LÖSEV, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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