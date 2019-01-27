Lösevli Anneler Üretiyor, Çocuklara Yardım Oluyor

LÖSEV Adana Şubesi, yetişkin onkoloji hastaları ve lösemili çocuk annelerinin üretim yaptığı bir atölye kurarak burada üretilen el emeği ürünleri satıp lösemi tedavisi gören çocuklara yardım kaynağı oluşturuyor.

LÖSEV Adana Şubesi, yetişkin onkoloji hastaları ve lösemili çocuk annelerinin üretim yaptığı bir atölye kurarak burada üretilen el emeği ürünleri satıp lösemi tedavisi gören çocuklara yardım kaynağı oluşturuyor.



Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan LÖSEV Adana binasının üst katında kurulan atölyede kanser hastası ve çocuğu lösemi tedavisi görmüş yaklaşık 10 anne iş birliği içinde çalışarak oyuncak, giyim ve gıda ürünleri üreterek yine şube binasının altında bulunan LÖSEV mağazasında satılıyor. Ürünlerden elde edilen gelir ise lösemi hastası olan çocukların tedavi masraflarına destek amacıyla kullanılıyor.



LÖSEV İl Koordinatörü Füsun Özcan, "Anne Atölyeleri" projesinin 2000'li yıllarda başladığını ve zamanla Türkiye'nin bir çok kentinde hayata geçirildiğini söyledi. Özcan, "Projemizi götürdüğümüz her kentte güzel sonuçlar aldık. Adana'da da bu böyle oldu ve daha da iyi olacağına eminim. Şu anda hem internet üzerinden hem de mağazamızdan Adanalı vatandaşlarımız ürünlerimizi satın alıp çocuklarımıza ve annelerimize destek oluyorlar. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Gelip atölyemizi yerinde görebilirler" diye konuştu.



'HEP BİRLİKTE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Atölyede çalışan annelerden olan ve daha önce kendi çocuğunun da 10 sene lösemi tedavisi gördüğünü dile getiren Hatice Altınbaş (38), önemli bir projenin parçası oldukları için anneler olarak çok mutlu olduklarını belirtti. Arkadaşlarıyla birlikte burada güzel bir sinerji ile çalıştıklarını vurgulayan Altınbaş, "Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Evlatlarımız büyük acılar çekti. O zaman LÖSEV bizim yanımızdaydı. Şimdi iyileşmiş çocuk anneleri olarak bizde LÖSEV ailesinin yanında oluyoruz. Tedavi sürecinde olan çocuklarımıza destek için bu atölyede üretim yapıyoruz. Halkımızın buradan alacağı bir ürün bir çocuğumuzun hayatına dokunmuş oluyor" dedi.



ANNELERİMİZİ ÜRETİMİN İÇİNE KATTIK



Atölye çalışmalarının amacı annelerin sosyal ve ekonomik hayata katılmasını kolaylaştırdığını vurgulayan LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Özge Tüzün (26) ise yaklaşık 10 annenin üretim alanında çalıştığını belirterek şöyle konuştu:



"Annelerimizin hikayeleri birbirine benziyor ve bir arada bir şeyler ürettiklerinde kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Hem de çocuklara güzel bir katkı sunmuş oluyorlar."



- Adana

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