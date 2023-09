Lost Ark ne zaman açılacak? Türkiye Lost Ark sunucuları saat kaçta açılacak? Lost Ark 13 Şubat\'ta mı herkese açılacak?

Lost Ark ne zaman açılacak, Lost Ark sunucuları saat kaçta açılacak sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Batı dünyası için 11 Şubat'ta çıkışını yapan Lost Ark çıkışından itibaren kendisine listelerin üst sıralarında yer bulmaya başladı. Bu listelerden biri ise Twitch üzerinde, en çok izlenen oyunlar oldu. Lost Ark, Twitch izlenmeleri listesinde devirmesi oldukça zorlu GTA V'i devirdi. Peki, Lost Ark ne zaman açılacak? Lost Ark sunucuları saat kaçta açılacak?

STEAM'DE ÜST SIRALARDA

Lost Ark şu anda hem ülkemizde hem de global Steam listelerinde en çok satan oyun konumunda. Çıkışı ile bu oyun dünyasını bu derece sarsan bu MMO'nun izlenme bakımından da listelerde kendisine yer edinmemesi şaşırtıcı olurdu. Lost Ark, Twitch verilerine göre en çok izlenmeye ulaşmış 13. oyun olarak listeye girdi. Lost Ark'ın listede bu konumu alarak geçmeyi başardığı yapımlardan biri ise yıllardır bu listede yer alan, yeni nesil çıkışları, yeni güncellemeleri ile takipçisini koruyan GTA V. Lost Ark'ın geride bıraktığı bir diğer yapım ise geçtiğimiz yılki çıkışı ile yine oyun dünyasını tamamı ile etkisi altına alan Cyberpunk 2077. Lost Ark 1.27 milyon izleyici sayısı ile listedeki 13. sırayı alırken diğer 2 yapım 1.14 milyon izleyici ile Lost Ark'ı takip ediyor.

Lost Ark'ın henüz Twitch izlenmeleri konusunda geçemediği yapım ise Rust. 1.37 milyon izlenmeye ulaşan Rust şu anda Lost Ark'ın bir sıra üzerinde listedeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda çıkan bir diğer MMO yapım New World ise listede Lost Ark'a çok yaklaşamasa da 977.000 izleyici ile kendine yer buluyor.

LOST ARK NE ZAMAN AÇILACAK?

Lost Ark'ın 11 Şubat 23:00'da açılması bekleniyordu. Ancak gelen son bilgilere göre oyunun 13 Şubat tarihinde erişime açılacak olduğu yönünde.

Lost Ark'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu yönde,

"Unfortunately, due to deployment issues, launch is delayed. We hope to have this resolved in a matter of hours.

Your patience is appreciated and we'll update you soon."

(Ne yazık ki, erişim sorunları nedeniyle piyasaya sürülme tarihi ertelendi. Bunun birkaç saat içinde çözülmesini umuyoruz.

Sabrınız için teşekkür ederiz ve sizi yakında bilgilendireceğiz.)