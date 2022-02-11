Lost Ark Twitch izlenmelerinde GTA V\'i geçti

Batı dünyası için 11 Şubat'ta çıkışını yapan Lost Ark çıkışından itibaren kendisine listelerin üst sıralarında yer bulmaya başladı. Bu listelerden biri ise Twitch üzerinde, en çok izlenen oyunlar oldu. Lost Ark, Twitch izlenmeleri listesinde devirmesi oldukça zorlu GTA V'i devirdi.

Lost Ark şu anda hem ülkemizde hem de global Steam listelerinde en çok satan oyun konumunda. Çıkışı ile bu oyun dünyasını bu derece sarsan bu MMO'nun izlenme bakımından da listelerde kendisine yer edinmemesi şaşırtıcı olurdu. Lost Ark, Twitch verilerine göre en çok izlenmeye ulaşmış 13. oyun olarak listeye girdi. Lost Ark'ın listede bu konumu alarak geçmeyi başardığı yapımlardan biri ise yıllardır bu listede yer alan, yeni nesil çıkışları, yeni güncellemeleri ile takipçisini koruyan GTA V. Lost Ark'ın geride bıraktığı bir diğer yapım ise geçtiğimiz yılki çıkışı ile yine oyun dünyasını tamamı ile etkisi altına alan Cyberpunk 2077. Lost Ark 1.27 milyon izleyici sayısı ile listedeki 13. sırayı alırken diğer 2 yapım 1.14 milyon izleyici ile Lost Ark'ı takip ediyor.

Lost Ark'ın henüz Twitch izlenmeleri konusunda geçemediği yapım ise Rust. 1.37 milyon izlenmeye ulaşan Rust şu anda Lost Ark'ın bir sıra üzerinde listedeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda çıkan bir diğer MMO yapım New World ise listede Lost Ark'a çok yaklaşamasa da 977.000 izleyici ile kendine yer buluyor.

Henüz oyunun çıkışı üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu başarıları bizlere Lost Ark'ın önümüzdeki günlerde neler gösterebileceğinin bir ön izlenimi olabilir. Bu konuda daha çok içerik için bizleri takip etmeye devam edin.

Eğer Lost Ark'ın çıkışına ve oyun hakkında bilgilere hakim değilseniz sizleri aşağıda bulunan Lost Ark yazımızı okumaya davet ediyoruz.