Lost City of D Filmi - Son Dakika

Lost City of D, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar, şehri bulmak için kendisini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur.
Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee
Senaryo: Dana Fox, Oren Uziel
Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Lost City of D
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.04.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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