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Lost In Space Neden Final Yapıyor? Netflıx Neden Uzay Dizisini Bitiriyor? - Son Dakika

Lost In Space Neden Final Yapıyor? Netflıx Neden Uzay Dizisini Bitiriyor?

02.12.2021 20:05
Lost In Space Neden Final Yapıyor? Netflıx Neden Uzay Dizisini Bitiriyor?

Netflix'in sevilen uzay dizisi Lost In Space, 3'üncü sezonla final yapacak.

Netflix'in sevilen uzay dizisi Lost In Space, 3'üncü sezonla final yapacak. "4'üncü sezonda da devam eder" diye bekleyenlere kötü haber...

13 Nisan 2018'de ilk sezonuyla tanıştığımız Lost In Space, aynı ismi taşıyan 1960'ların uzay serisinin re-make'i...

Robinson Ailesi bilinmeyen bir gezegene düşer ve yaşam mücadelesi başlar.

Dizinin ikinci sezonu 2019 sonunda yayınlanırken, 2020'de "Üçüncü sezon geliyor" açıklaması yapılsa da koronavirüs pandemisi çekimlere uzun süre izin vermedi.

Netflix, üçüncü sezonu yayına vereceğini açıklarken bomba gibi bir açıklamayı da beraberinde yaptı: "Dizi final yapıyor."

TRİOLOJİ OLARAK TASARLANDI

Tüm Dünya'da hayranları olan dizi neden final yapıyor, peki?

Bu sorunun cevabı yapımcı Zack Estrin'den geldi: "İlk baştan beri Robinsonların hikayesini bir üçleme olarak hayal etmiştik."

"Başlangıcı, ortası ve sonu olarak bir üçleme."

Ne diyelim?

PARALEL EVRENLER HAKKINDAKİ DİZİLER

İLK SEZONU YAYINLANMADAN İKİNCİSİ ONAYI ALDI

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Lost In Space Neden Final Yapıyor? Netflıx Neden Uzay Dizisini Bitiriyor? - Son Dakika


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