Son Dakika Haberleri: Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi
BBC

Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi

1 saat önce

İngiltere'de bir inşaatçı, Avrupa lotosu Euromillion'da 76 milyon sterlin (yaklaşık 510 milyon TL) kazandığını, altı hafta sonra öğrendi.

Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi, System.String[]
İngiltere'de bir inşaatçı, Avrupa lotosu EuroMillions'da 76 milyon sterlin (yaklaşık 510 milyon TL) kazandığını, 6 hafta sonra öğrendi.

İnşaat ve dekorasyon işleri yapan 51 yaşındaki Andrew Clark, 6 hafta önce kamyonetinin güneşliğine sıkıştırdığı kupona, partneri Trisha Fairhurst ve yeğeninin ısrarıyla baktı.

Fairhurst ve yeğeninin haberlerde aradan 1-1,5 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığını duyduktan sonra Clark'ı arabaya gitmeye zorladıkları belirtiliyor.

'Yazın biletler arabanın camından uçtu'

Yazın, aynı yerde tuttuğu birkaç kuponun camdan uçtuğunu söyleyen Clark, "Bu sefer de aynı şey olmadığı için çok mutluyum" dedi.

EuroMillions'da İngiltere'de şimdiye kadar kazanılan en büyük 12'nci ikramiyenin sahibi olan Clark, artık çalışmayacağını söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:16 

Sterlin, Avrupa, İngiltere, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Katılım'da Konut Kredisinde İndirime Gitti Maidstone United Kadın Futbol Takımının Attığı Gol, "Yok Artık" Dedirtti

Jose Mourinho, Marcos Rojo İle İddiaya Giren Alexis Sanchez'e 20 Bin Sterlin Kazandırdı Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Orkun Kökçü, İspanya Liginde Oynamak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:23:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]