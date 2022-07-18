Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı - Son Dakika
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Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı

18.07.2022 10:54
Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı

WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiliz spor ve yarış arabası üreticisi Lotus Cars, Çin'in iç kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki yeni fabrikasının inşasını tamamladı.

WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiliz spor ve yarış arabası üreticisi Lotus Cars, Çin'in iç kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki yeni fabrikasının inşasını tamamladı. Yaklaşık 100 hektar alana sahip fabrika, Çin'in otomotiv bölgelerinden biri olan Wuhan Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde yer alıyor. 2017 yılında Lotus Cars'ı satın alan Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Grubu'nun verdiği bilgilere göre fabrikaya toplam 8 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) yatırım yapıldı. Geely'ye göre yıllık 150.000 adet araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan yeni fabrika, üç elektrikli araç modeli üretecek. Wuhan Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi, 10'dan fazla otomobil üreticisine ve yaklaşık 500 yedek parça şirketine ev sahipliği yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon aracın üretildiği bölgenin yıllık sanayi üretimi 320 milyar yuanı aşıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Lotus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı - Son Dakika
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