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Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor - Son Dakika

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor

12.08.2021 20:12
Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor, System.String[]

Lotus, markada bir dönemin sona erişini ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen içten yanmalı motora sahip son modeli Emira’yı tanıttı.

Lotus, markada bir dönemin sona erişini ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen içten yanmalı motora sahip son modeli Emira'yı tanıttı.

İki koltuklu sportif coupe, iki farklı içten yanmalı motor seçeneği ile 2022 yılında satışa sunulacak.

AMG işbirliğiyle geliştirilen 360 HP güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli motor ve Toyota imzalı 400 HP güç üreten 3.5 litrelik süper şarj V6 seçenekleriyle gelecek olan modelde 430 Nm tork değerine sahip 3.5 litrelik motor, First Edition sınırlı üretim versiyonda yer alacak. Otomobillerde manuel ve çift kavrama DCT otomatik şanzımanlar arasında seçim yapılabilecek.

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor

Serinin güçlü üyesi 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirirken, 290 km/s hıza kadar çıkabilecek.

Marka tarafından 100 milyon sterlin yatırımla Lotus'un İngiltere'de Herthel, Norfolk'daki merkezinde üretilecek Emira, arkadan itişli bir model olarak küresel pazarlarda markayı temsil edecek.

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor

Evija'dan ilham alınan tasarımında yine bu modele özgü LED farlar da dahil olmak üzere pek çok yenilikçi detay Evija ile benzerlik taşıyor.

İç tasarımda koltuklar, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha fazla konfor için tasarlanmış. İsteğe bağlı olarak 12 farklı ayara sahip elektrikli spor koltuklar tercih edilebilecek.

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor

12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonuna sahip 10,25 inç dokunmatik ekranla gelen model, çağın gereklerine uygun dijital teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor

TOYOTA, Lotus, HP, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor - Son Dakika


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