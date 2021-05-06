Lotus yeni yol haritasını açıkladı - Son Dakika

Lotus yeni yol haritasını açıkladı

06.05.2021 15:39
Lotus yeni yol haritasını açıkladı, System.String[]

Lotus, ürün, stratejik ve teknoloji duyurularıyla markanın yeni yol haritasını duyurdu.

CARMEDYA.COM – Lotus, ürün, stratejik ve teknoloji duyurularıyla markanın yeni yol haritasını duyurdu.

Dört yeni araç mimarisi, yeni teknoloji yol haritası, yeni bir küresel perakende kimliği ve yepyeni bir otomobille karşımıza çıkan Lotus, yeni planlarını markanın küresel sanal konferansı olan Driving Tomorrowaracılığıyla dünya çapında yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lotus Cars Genel Müdürü Matt Windle şunları söyledi; "Lotus'u dönüştürmek için devam eden Vision80 planımız yolda. Bu yıl Lotus için çok önemli bir yıl, özellikle spor otomobillerimizle bir dönemin sonuna geliyoruz ve diğerine başlıyoruz. Dünyaya Elise, Exige ve Evora'yı veren ruh ve tutku, yeni nesil otomobillerde – yepyeni Lotus Emira gibi otomobillerde yaşayacak."

Lotus Emira

Lotus, bugüne kadar yalnızca kod adı Type 131 ile bilinen ve şimdi Lotus Emira olduğu onaylanan yepyeni spor otomobili hakkında daha fazla ayrıntıyı doğruladı.

'E-meer-a' olarak telaffuz edilen kelime, eski dilde 'komutan' veya 'lider' anlamlarına geliyor. Emira, 6 Temmuz Salı günü, prodüksiyon evi Hethel, Lotus Advanced Performance Center'da tanıtılacak ve 8-11 Temmuz'da Goodwood Festival of Speed'de sergilenecek.

Beklentilerin aksine Lotus'dan yaplan açıklamada yeni modelin hibrit olmayacağını doğruladı. Emira, bir dizi içten yanmalı motorla güçlendirilecek. Yeni ek güç aktarma merkezi olacak Emira, son derece verimli ve en son teknolojiyi kullanacak.

Özel elektrikli spor otomobil mimarisi, aynı zamanda elektrikli araçlara da geçiş yapan Renault'nun Alpine spor otomobil markası ile ortaklaşa geliştiriliyor.

Ayrıca Lotus, mevcut modellerden bataryalı araçlar geliştirmeye çalışmak yerine elektrikli spor araçlar ve elektrikli SUV modelleri yapmasına izin verecek iki yeni araç mimarisiyle Geely yatırımının ayrıntılarını da ortaya koydu.

Lotus için ilk kez Evija hiper otomobilinin gösterdiği saf elektrikli bir gelecek, başından beri Vision80 stratejisinin bir parçası oldu. Lotus Emira'dan sonra her yeni Lotus modeli elektrikli olacak.

Lotus yeni yol haritasını açıkladı

Yol Haritası, Otomobil, Lotus, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Lotus yeni yol haritasını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Bakan Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! Koronayı atlatanlarda beklenmedik yeni tehlike: 2 binden fazla hasta takibe alındı! Koronayı atlatanlarda beklenmedik yeni tehlike: 2 binden fazla hasta takibe alındı! Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Espor çılgınlığı! Oyun pazarının Türkiye'deki değeri 1,5 milyar doları aşabilir Espor çılgınlığı! Oyun pazarının Türkiye'deki değeri 1,5 milyar doları aşabilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş

Son Dakika Haberleri
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
16:39 Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu
16:28 Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı
16:14 Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı
16:08 Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı! İşte büyük aşkın bilinmeyenleri
15:48 Mili sporcu bisiklete maskesiz bindi, ceza yemekten kurtulamadı
15:46 Sputnik V aşısının yüzde 91.6 koruduğu açıklandı
15:35 Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
Site bahçesinde nesli tükenmekte olan semender bulundu Site bahçesinde nesli tükenmekte olan semender bulundu         
17:01
TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor         
16:54
Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu         
16:39
Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı         
16:28
Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı         
16:15
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada         
15:35
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 17:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lotus yeni yol haritasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement