Lotus yeni yol haritasını açıkladı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Lotus, ürün, stratejik ve teknoloji duyurularıyla markanın yeni yol haritasını duyurdu.

Dört yeni araç mimarisi, yeni teknoloji yol haritası, yeni bir küresel perakende kimliği ve yepyeni bir otomobille karşımıza çıkan Lotus, yeni planlarını markanın küresel sanal konferansı olan Driving Tomorrowaracılığıyla dünya çapında yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lotus Cars Genel Müdürü Matt Windle şunları söyledi; "Lotus'u dönüştürmek için devam eden Vision80 planımız yolda. Bu yıl Lotus için çok önemli bir yıl, özellikle spor otomobillerimizle bir dönemin sonuna geliyoruz ve diğerine başlıyoruz. Dünyaya Elise, Exige ve Evora'yı veren ruh ve tutku, yeni nesil otomobillerde – yepyeni Lotus Emira gibi otomobillerde yaşayacak."

Lotus Emira

Lotus, bugüne kadar yalnızca kod adı Type 131 ile bilinen ve şimdi Lotus Emira olduğu onaylanan yepyeni spor otomobili hakkında daha fazla ayrıntıyı doğruladı.

'E-meer-a' olarak telaffuz edilen kelime, eski dilde 'komutan' veya 'lider' anlamlarına geliyor. Emira, 6 Temmuz Salı günü, prodüksiyon evi Hethel, Lotus Advanced Performance Center'da tanıtılacak ve 8-11 Temmuz'da Goodwood Festival of Speed'de sergilenecek.

Beklentilerin aksine Lotus'dan yaplan açıklamada yeni modelin hibrit olmayacağını doğruladı. Emira, bir dizi içten yanmalı motorla güçlendirilecek. Yeni ek güç aktarma merkezi olacak Emira, son derece verimli ve en son teknolojiyi kullanacak.

Özel elektrikli spor otomobil mimarisi, aynı zamanda elektrikli araçlara da geçiş yapan Renault'nun Alpine spor otomobil markası ile ortaklaşa geliştiriliyor.

Ayrıca Lotus, mevcut modellerden bataryalı araçlar geliştirmeye çalışmak yerine elektrikli spor araçlar ve elektrikli SUV modelleri yapmasına izin verecek iki yeni araç mimarisiyle Geely yatırımının ayrıntılarını da ortaya koydu.

Lotus için ilk kez Evija hiper otomobilinin gösterdiği saf elektrikli bir gelecek, başından beri Vision80 stratejisinin bir parçası oldu. Lotus Emira'dan sonra her yeni Lotus modeli elektrikli olacak.