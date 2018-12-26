Louis Pasteur İle Bilim Temalı Doğum Günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kocaeli Bilim Merkezi'nde doğum günü etkinlikleri devam ediyor. Her ay bir bilim insanı konu alınarak gerçekleştirilen etkinlik,aralık ayı için belirlenen bilim insanı Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur temasıyla gerçekleştirildi. Kuduz ile şarbon aşısını bulan Louis Pasteur temalı etkinlikte eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovu yer aldı. Bilim Merkezi tarafından her ay gerçekleştirilen etkinlik, Kocaeli halkının yanı sıra şehir dışındaki ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

MİKROBİYOLOJİ VE KİMYA ATÖLYELERİ

Kocaeli Bilim Merkezi'nde her ay bir bilim insanı konu alınarak düzenlenen doğum günü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda aralık ayında doğan Fransız Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur'ün doğum günü kutlandı. Pasteur ile ilgili belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, biyoloji ve kimya alanındaki bilgilendirme ve atölyelerle devam etti. Eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovun da yer aldığı etkinlikte çocuklar son derece farklı bir doğum günü kutlaması deneyimi yaşamış oldu.

BİLİM İNSANI PASTEUR KİMDİR?

Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur, 27 Aralık 1822'de Fransa'nın Dole kentinde doğdu. Şarbon, tavuk kolerası, bakteriler, pastörizasyon ve kuduz gibi virütik hastalıklar, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışan Pasteur, esas olarak şarbon ve kuduz aşısını buluşuyla ünlenmiştir. 28 Eylül 1985 yılında hayatını kaybeden Pasteur, ayrıca içtiğimiz sütün bozulmasını önlemenin yöntemini de keşfetti. Bu günlere kadar gelen ''pastörize'' süt kelimesi de "Pasteur''dan türetilmiştir.