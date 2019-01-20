Louis Vuitton Kablosuz Kulaklık, Neredeyse 1000 Dolar!

Louis Vuitton
Lüks Markasını Ses Dünyasına Getiriyor
Kulaklık esas olarak Master & Dynamic'in MW07'nin markalaşmış bir versiyonudur. Lüks Markanın Ses Dünyasına Girişi de farklı oldu.
Louis Vuitton lüks markasını ses dünyasına getiriyor. Fransız moda evi, Louis Vuitton'un ilk markalı kulakiçi kulaklıklarını oluşturmak için New York
merkezli müzik şirketi Master & Dynamic ile birlikte çalışıyor. Louis Vuitton Horizon Earphones dört farklı renk tonu tasarımında gelecek ve High Snobiety'ye göre de 995 $ 'a satılması bekleniyor.
Louis Vuitton Kablosuz Kulaklık Özellikleri Neler?
Yaklaşmakta olan LV Horizon Kulaklık özelliklerine bakarsanız, Master & Dynamic'in mevcut MW07 kulaklıklarıyla aynı olduğunu görebilirsiniz. Her ikisi de özel 10mm yüksek performanslı Berilyum sürücülere sahiptir ve 3,5 saatlik sürekli oynatım-kullanım sunar.
En büyük fark, Horizon Kulaklıkların Louis Vuitton imzası olan "LV" yi kullanması ve biraz farklı görünümlü bir şarj çantasıyla gelmesidir. Temel olarak MW07'ler için ödeyeceğiniz 299 dolar ile Horizon Kulaklık için düşmeniz gereken bir büyük arasındaki tek fark bu.
Kendinizi "LV" markalarının aşina biri olarak görüyorsanız ve Louis Vuitton ekosistemine tamamen sokmak istiyorsanız; geçtiğimiz ay şirket ayrıca Wear by OS-Powered tarafından güçlendirilen Tambour Horizon akıllı saatlerinin de ikinci neslini duyurdu. Bu giyilebilir aksesuarlar, Hypebeast'e göre, 2.250 ile 8.500 $ arasında bir yerde perakende satış fiyatı ile gelmesi bekleniyor.Elbette Horizon Earphones ile birlikte çalışacaklar.
Master & Dynamic
High Snobiety