Son Dakika Haberleri: Louis Vuitton Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alıyor
Son Dakika Ekonomi Louis Vuitton Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alıyor - Son Dakika Ekonomi

Louis Vuitton Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alıyor

6 saat önce

CNBC'nin haberine göre lüks Fransız markası Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (LVMH), ABD'li mücevher zinciri Tiffany & Co.'yu, 16.2 milyar dolar ya da hisse başına 135 dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Louis Vuitton Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alıyor, System.String[]

CNBC'nin haberine göre lüks Fransız markası Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (LVMH), ABD'li mücevher zinciri Tiffany & Co.'yu, 16.2 milyar dolar ya da hisse başına 135 dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

İki şirket  önümüzdeki Pazar günü anlaşmanın detayları için görüşecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffany'nin değeri yaklaşık 16.7 milyar dolar.

Tiffany'nin yönetim kurulu Pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14.5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16.2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı.

Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu Luis Vuitton'dan şirketi satın alma teklifini önce 16.7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Louis Vuitton, Tiffany, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
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