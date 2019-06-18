Louise Bourgeois ile bir gün atölye çalışması
1 saat önce
Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri ve birbirinden farklı sanatı öğrenmelerini amacıyla çocuk atölye çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:14 Kaynak: Bültenler
30 Haziran Pazar günü saat 15:00 - 16:30 saatleri arasında Heykeltıraş ve eğitmen Pınar Yılmaz'ın yürüteceği "Louise Bourgeois İle Bir Gün" atölye çalışmasında, çocuklar 20. yüzyıl Fransız-Amerikan heykel sanatının öncülerinden olan Louise Bourgeois'nın eserlerini tanıma fırsatı bulacak.
Çocuklara heykel sanatının inceliklerini ve önemini anlatmak amacıyla gerçekleşecek atölye çalışmasına 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.
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