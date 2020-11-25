Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi' - Son Dakika
BBC

Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi'

25.11.2020 19:17
Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi', System.String[]

Suudi Arabistan'da açlık grevinde olan tutuklu kadın hakları savunucusu Loujain el-Hathloul'un ailesi, kızlarının yargılandığı davanın terör suçlularının yargılandığı özel bir mahkemeye nakledildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da açlık grevinde olan tutuklu kadın hakları savunucusu Loujain el-Hathloul'un ailesi, kızlarının yargılandığı davanın terör suçlularının yargılandığı özel bir mahkemeye nakledildiğini açıkladı.

Hathloul'un kız kardeşi Lina, Çarşamba günü Riyad'da görülen davada salıverilme kararının çıkmasını beklediklerini söylemişti.

Ancak daha sonra, davanın özel ceza mahkemesine nakledildiği kararının ailesine bildirildiğini aktardı.

Mayıs 2018'de gözaltına alınan ve kadınların araba kullanmasına izin verilmesi için kampanya yürüten Hathloul ve diğer 12 kadın hakları savunucusu, Suudi Arabistan krallığına düşman dış örgütlerle komplo kurmakla suçlanıyor.

Tutuklanmalarından birkaç hafta sonra Kral Selman, ülkede kadınların araba kullanma yasağını kaldırmıştı.

Geçen hafta sonu Riyad'da yapılan G20 zirvesi sırasında, uluslararası insan hakları kuruluşları, tutuklu kadınların ve hükümeti eleştiren diğer tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Riyad ise çağrıları reddetmişti.

Suudi yetkililer, 31 yaşındaki el-Hathloul'un tutukluluğunun kadınların araba sürmesine izin verilmesi talebiyle yürütülen kampanya ile ilgili olmadığını söylüyor.

Yetkililer, el-Hathloul'a yönelik suçlamaların yabancı diplomatlar, medya ve aktivist gruplarla ilişkiye geçmeyi içerdiğini belirtiyor, ancak bu konuda herhangi bir delil sunulmadı.

İşkence iddiaları

Hathloul'un ailesi, kızlarının üç ay boyunca hücre hapsinde tutulduğunu, kimseyle görüşmesine izin verilmediğini, elektrik, kırbaç ve cinsel taciz işkencelerine maruz kaldığını söylüyor. Hükümet ise bu iddiaları reddediyor.

Hathloul, cezaevinde temel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bir ay önce açlık grevi başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler kadın hakları komitesi uzmanları, Hathloul'un fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili kaygı duyduklarını kaydetti.

İnsan hakları grupları, 20028'de terör davaları için kurulan özel ceza mahkemesinin, barışçıl muhalifleri cezalandırmada kullanıldığını ve adil yargılama standartlarını ihlal ettiğini ileri sürüyor.

Aynı davada Samar Badawi, Nassima el-Sada, Nouf Abdulaziz ve Mayaa el-Zahrani de tutuklu yargılanıyor.





BBC Dış Haberler Editörü Lyse Doucet, tutukluların serbest bırakılıp bırakılmaması konusunda Suudi yetkililer arasında görüş birliği olmadığını söylüyor.

Bazıları Hathloul'unki gibi çok eleştiri alan davalara son verilmesini savunurken, diğerleri de bunun daha büyük tavizlere yol açabileceği gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman 2018'de Bloomberg'e verdiği bir mülakatta, Hathloul'un casus olduğunu kanıtlayan videolar olduğunu iddia etmişti. Diğer haberlerde ise onun sadece yabancı diplomatlar, medya ve diğer aktivistlerle irtibata geçmekle suçlandığı ifade ediliyor.

Hathloul'un ailesi ise cezaevinde işkence görmediğine dair bir mektup yazması veya televizyonda konuşması karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylüyor.

Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi'
Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi'

Suudi Arabistan, Kadın Hakları, Riyad, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Loujain al-Hathloul: Suudi kadın hakları savunucusunun yargılandığı dava 'terör mahkemesine nakledildi' - Son Dakika Dünya

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