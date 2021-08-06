Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci Filmi - Son Dakika

Louvre Müzesi ve film yapım firması Pathé Live ortaklığıyla beyaz perdeye taşınan 'Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci' belgeseli, Leonardo da Vinci'nin en güzel eserlerini yakından izlemek için eşsiz bir fırsat. İzleyiciyi, yorumlarıyla Leonardo'nun sanatsal pratiği ve resim tekniği hakkında değerli bilgiler sağlayan serginin küratörleri Vincent Delieuvin ve Louis Frank eşliğinde Louvre'da bir gece gezintisine çıkarıyor.
Yönetmen: Pierre-Hubert Martin
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci
Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 24.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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