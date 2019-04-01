Louvre'daki İnanılmaz Optik İllüzyonu Halk Bir Günde Ezip Geçti

Fransa
'da bulunan Louvre Müzesi, tarihi olarak 12. yüzyıla kadar giden köklü bir geçmişe sahip. Öte yandan, müzenin dünyaca ünlü piramidi ise sadece 30 yıl önce, 30 Mart 1989'da açılmıştı.
Piramidin açılışının 30. yılı için özel olarak yapılan çalışmada, Fransız sokak sanatçısı JR, piramidin temellerini gösteren devasa bir çalışmaya imza attı. Çin
asıllı ABD
'li mimar I.M. Pei imzasını taşıyan piramidin temellerini "ortaya çıkarmak" için oldukça yoğun bir mesai harcandı. 26 Mart ve 29 Mart arasında JR'a yardım eden 400 gönüllünün yardımıyla bu dev çalışma ortaya çıkarıldı. Çalışmada yaklaşık 2000 bin parça kağıt kullanıldı.
Cumartesi günü halka açılan alandaki görsel, bir gün içerisinde insanların ayakları altında dağıldı ancak bu sanatçının en başından beri beklediği bir şeydi. "Görüntüler, hayat gibi, fanidir. Güneş hafif tutkalı kurutur ve her adımda, insanlar kırılgan kağıdı parçalar." diyen sanatçıya göre önemli olan gönüllülerin, hediyelik almak isteyenlerin ve ziyaretçilerin katılımı.
Görselin havadan fotoğraflarını çeken sanatçı, daha önce de 2016 yılında Louvre müzesini ortadan kaybetmişti.