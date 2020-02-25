Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi - Son Dakika Dünya

Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi

6 saat önce

Müze yönetimi, ünlü sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergiyi, 1 milyon 71 bin kişinin ziyaret etmesiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu.

Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin yönetimi, Leonardo da Vinci sergisini bir milyonun üzerinde ziyaretçinin gezdiğini açıkladı.


Müze yönetimi, ünlü sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergiyi, 1 milyon 71 bin kişinin ziyaret etmesiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:57 
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